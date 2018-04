Tien jaar cel geëist voor schietpartij TWEE GEWONDEN NA MISLUKTE AUTODEAL IN SINT-KATELIJNESTRAAT TIM VAN DER ZEYPEN

13 april 2018

02u47 0 Mechelen Abdelali E.O. (31) uit Mechelen die ervan verdacht wordt geschoten te hebben op twee mannen in de Sint-Katelijnestraat, riskeert tien jaar cel. Een man (20) werd geraakt in het onderbeen, de andere (24) in de oksel. De verdachte ontkent alle betrokkenheid.

Toen op 7 juni 2017 een man binnenstrompelde in het Mechelse politiekantoor met een schotwonde in het been, werd snel duidelijk dat er kort voordien een schietincident was geweest in de Sint-Katelijnestraat. Via bloedsporen op de grond werd een tweede slachtoffer aangetroffen. "De man stond tegen een verkeerspaal en greep naar zijn arm", aldus het parket. De verdachte sloeg op de vlucht en kon pas drie maanden later door de politie gehoord worden. Sindsdien zit Abdelali E.O. in de cel. Gisteren moest hij zich verantwoorden voor poging tot doodslag. Er werd tien jaar cel gevorderd. "Omdat dit dossier heel anders had kunnen uitdraaien en we de maatschappij van dergelijke dolle schutter moeten beschermen", aldus de aanklager.





Vlucht

De aanleiding voor het incident was volgens de verklaringen van de slachtoffers een misgelopen autodeal. Een van hen, de 24-jarige Younes G., had nog geld te goed van een mogelijke tweede verdachte, die buiten vervolging werd gesteld en na E.O.'s vlucht naar Nederland beschouwd werd als getuige. "Zijn verklaringen in combinatie met die van de slachtoffers maakt dat de feiten voldoende bewezen zijn. Bovendien zocht de vriendin van de beklaagde enkele uren na de feiten op het internet naar nieuws over het incident", besluit de aanklager.





Zelf betwist de dertiger alle betrokkenheid. "Het is de eerste keer dat ik hem zie. Ik ken deze jongen niet. Als ik het echt zou gedaan hebben, zou ik geen lafaard zijn en alles toegeven", klonk het. Zijn raadsmannen John Maes en Saïd Aboulakil begrepen niet waarom de dertiger door de speurders meteen als schutter werd beschouwd. "De verklaringen van die ene getuige neemt men aan als waarheid. Zonder zich daar vragen over te stellen", aldus meester Aboulakil.





Confrontatie

Zijn confrater voegde toe: "Wij hebben meermaals gevraagd op een confrontatie maar die kregen we niet. Daarom vragen wij om die getuige op te roepen en hem op zitting te verhoren." Indien de rechters hier niet op in zouden gaan, wordt de vrijspraak gepleit.





Het 24-jarige slachtoffer tot slot vroeg een provisionele schadevergoeding van 7.500 euro en de aanstelling van deskundigen. De twintiger vreest voor blijvende schade: "Sinds het schietincident, waarbij een hoofdzenuw werd geraakt, moest ik twee operaties ondergaan. Ik hoop dat hij een gepaste straf krijgt en ik dit eindelijk kan afsluiten."





Het vonnis volgt op 3 mei.