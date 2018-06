Ticketverkoop Cultuurcentrum herstart zondag 15 juni 2018

De online ticketverkoop voor de 'vrienden' van Cultuurcentrum Mechelen herstart zondag om 9 uur. Afgelopen zondag liep de ticketverkoop in het honderd door problemen bij de leverancier. Veel mensen konden geen tickets bestellen, bij 250 liep de betaling fout: ze kregen de tickets niet of betaalden dubbel. "De hardwerkende ploeg van het Cultuurcentrum heeft de voorbije dagen alles op alles gezet om deze mensen persoonlijk te contacteren en hun bestelling en betaling zo goed mogelijk recht te zetten", zegt schepen van Cultuur Björn Siffer (Groen). "De ticketprovider garandeert dat het probleem zich niet meer zal voordoen en zorgt voor extra monitoring en ondersteuning, zoals wij ook voor 10 juni hadden gevraagd." De fysieke verkoop start een dag later, de verkoop voor niet-vriendenpashouders op 25 juni. (WVK)