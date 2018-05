Thomas Smith geeft comedyles 17 mei 2018

Stand-up comedian Thomas Smith geeft vanaf september les in het Mechelse Conservatorium. Hij zal docent zijn van de nieuwe cabaret & comedyopleiding. Het is maar een nieuwigheid, naast nieuwe vakken Improvisatietheater en Figurentheater. Voor dat laatste staat voormalig directeur van De Maan Willem Verheyden in. De Mechelse traditie in poppentheater krijgt zo een pedagogische pijler.





Theaterpoppen maken

Zelf theaterpoppen maken, kan je voortaan ook leren in de Academie. Verder zal het Conservatorium ook tal van nieuwe vakken en instrumenten aanbieden, zoals Singer-songwriting, Historische Uitvoeringspraktijk en Nyckelharpa (oude muziek). De wijzigingen kaderen in het nieuwe decreet voor het deeltijds kunstonderwijs, met onder meer ook de verlaagde instapleeftijd en de integratie van theoretische en praktische cursussen als wijzigingen. De Beiaardschool krijgt een eigen uitvoeringsbesluit van de Vlaamse regering voor haar organisatie binnen het kunstonderwijs en een uitbreiding van het aantal lesuren, waardoor zich meer leerlingen kunnen inschrijven. Wie meer info wenst, kan terecht op openateliers en infodagen, op 19 en 20 mei in de Beiaardschool, 22 t.e.m. 24 juni in de Academie en 23 juni in het Conservatorium.





