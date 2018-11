Thomas More lanceert 15 graduaatsopleidingen Wannes Vansina

19 november 2018

17u18 0 Mechelen De Thomas More-hogeschool breidt haar aanbod de volgende twee academiejaren uit met niet minder dan negentien graduaatsopleidingen, onder meer in Mechelen en Sint-Katelijne-Waver. Dat ter vervanging van de HBO5-opleidingen.

De graduaatsopleidingen situeren zich tussen het secundair onderwijs en de bacheloropleidingen van de hogescholen. Ze bereiden voor op een specifiek beroep en worden in voltijds dagonderwijs of flexibel deeltijds onderwijs aangeboden. Een hervorming maakt dat deze in de plaats komen van de HBO5-opleidingen van de Centra voor Volwassenenonderwijs (enkel Verpleegkunde blijft bestaan buiten de hogescholen). “De opleidingen zijn sterk praktijkgericht en worden mee vormgegeven door het werkveld. Een derde van de opleiding bestaat immers uit werkplekleren waarbij de student op de werkvloer van een bedrijf of organisatie opgeleid wordt”, meldt de hogeschool.

Vier interessegebieden

De opleidingen situeren zich in vier interessegebieden: Business & Tourism, People & Health, Tech & IT en Education en worden georganiseerd op vier locaties: Antwerpen, Mechelen, De Nayer (Sint-Katelijne-Waver) en Sint-Niklaas. Voor de opleidingen haalt Thomas More de ervaring en de know-how van drie partners in huis, onder meer de Technische Scholen Mechelen (TSM). “Met de graduaatsopleidingen komen ook een aantal personeelsleden van de partners over naar de hogeschool. Met hun ervaring en hun knowhow bouwen we de graduaatsopleidingen uit tot een nieuwe troef voor Thomas More en het hoger onderwijs in onze regio”, aldus Karel Van Roy, regiodirecteur Mechelen-Antwerpen van Thomas More.