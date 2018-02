Thomas More krijgt nieuwe architectuuropleiding 05 februari 2018

Op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) heeft de Vlaamse regering de professionele bachelor 'toegepaste architectuur' aan de Thomas More goedgekeurd. Vanaf volgend academiejaar kunnen studenten deze opleiding dus ook in Mechelen volgen. "Momenteel bestaat er nog maar één opleiding in Vlaanderen die een professionele bachelor toegepaste architectuur aanbiedt. Vanaf volgend academiejaar zijn dit er twee. Dat is niet alleen voor de student met een passie voor de bouw goed nieuws, maar ook voor de sector, die nood heeft aan talentvolle studenten met een gedegen praktische en theoretische achtergrond", zegt Crevits. De focus van deze opleiding ligt op de praktische kant. (WVK)