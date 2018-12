Thomas More evalueert doopcharter en scherpt tuchtreglement aan Wannes Vansina

12 december 2018

De Thomas More-hogeschool, met onder meer campussen in Mechelen en Sint-Katelijne-Waver, wil zijn doopcharter opnieuw evalueren en het tuchtreglement aanscherpen. Dat na de oproep van rector van de KU Leuven Luc Sels om voorlopig geen dopen meer te organiseren nadat een 20-jarige student het leven liet bij zo’n inwijdingsritueel. Thomas More behoort tot de associatie van de KU Leuven. Thomas More wil de studentenverenigingen die het doopcharter nog niet hebben ondertekend contacteren om na te gaan of ze een doop organiseren. Is dat het geval, dan zullen deze clubs worden opgeroepen om het charter te ondertekenen en te respecteren. Het doopcharter bestaat sinds 2004. Ernstige incidenten waren er nog niet.