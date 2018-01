Thijs Verbeurgt nieuwe voorzitter sp.a 02u38 0 Foto Legreve Thijs Verbeurgt.

Sp.a Mechelen heeft Thijs Verbeurgt (34) maandagavond tijdens de algemene vergadering verkozen tot nieuwe voorzitter. Hij hecht veel belang aan burgerparticipatie.





Verbeurgt is al langer actief bij sp.a. Hij werkte tot voor kort voor de studiedienst en is momenteel coördinator van de sp.a-fractie in het Vlaams Parlement. In Mechelen is de van origine Oost-Vlaming evenwel een nieuw gezicht. "Ik woonde in Brussel en zocht een nieuwe woonst in de buurt. Zo ben ik in Mechelen terechtgekomen", vertelt hij.





Hij leerde Mechelen intussen kennen onder meer dankzij de vele huisbezoeken die de partij aflegt in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen "Het stadsbestuur heeft de mond vol van burgerparticipatie, maar maakt dat in de realiteit niet waar. We geven mensen een luisterend oor en polsen naar hun oplossingen en ideeën voor hun straat, wijk of stad."





Verbeurgt volgt Sophie Bollen op. Zij wil zich meer toeleggen op haar OCMW-mandaat. Verbeurgt was enige kandiaat. (WVK)