Thermografische kaart vanaf zomer beschikbaar 10 februari 2018

Een vliegtuig heeft in de nacht van maandag op dinsdag een thermografische kaart gemaakt van het resterende grondgebied van Mechelen. Halfweg januari kon al een warmteluchtfoto worden gemaakt van een deel, maar toen moest de vlucht worden afgebroken omwille van het weer. De kaart zal vanaf de zomer beschikbaar zijn. "Dan kunnen we de campagne starten en mensen gericht aanspreken over hoe ze het warmteverlies van hun woning kunnen beperken", zegt schepen van Leefmilieu Marina De Bie (Groen). De kaart komt ook online te staan zodat alle Mechelaars ook zelf kunnen nagaan hoe goed hun woning geïsoleerd is. (WVK)