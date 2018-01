The Hindu Needle Trick stelt nieuw album voor 02u31 0 Foto Aerts Marc

De Mechelse band 'The Hindu Needle Trick' stelde het nieuwe album 'Animal Life' voor met een reeks akoestische mini-optredens in de Dijlestad. "Onze nieuwkomer is verkrijgbaar op lekker ouderwets vinyl en CD, maar ook via Spotify, iTunes, Tidal en meer. De videoclip van de eerste single 'I Used to be a Plastic Bottle' kan je dan weer bewonderen via YouTube", klinkt het. "We namen 'Animal Life' op in eigen beheer in de Majestic Studio in Hever, het geheel werd gemixt door de onvolprezen Laurent Mertens en gemastered door Frederik Dejongh (Jerboa). Het resultaat is een reeks van 9 prijsbeesten met een stevige sound en een hecht groepsgeluid."





(EDT)