Thaborstraat en omgeving blijven schoolstraten 03 september 2018

Ook na de werken aan de kleuterschool van het Scheppersinstituut blijven de Thaborstraat, de Nieuwe Beggaardenstraat vanaf het kruispunt met de Vrouw Van Mechelenstraat, 't Veer, Dobbelhuizen en de Arme-Clarenstraat schoolstraten. Sinds vorig schooljaar is er in Thaborstraat en omgeving tijdens de ochtend- en avondspits een schoolstraat of schoolstraatzone in voege.





"In de omgeving van de Thaborstraat was er al lang een moeilijke situatie bij de ochtend- en avondspits door de vele scholen die dicht bij elkaar liggen, in een stuk van de binnenstad met veel smalle straten. De werfsituatie heeft ons toegelaten de schoolstraat uit te testen. We mogen zeggen dat dit een succes is. We zijn als schepencollege dan ook overtuigd dat het bestendigen van de schoolstraat, ook na de werken, de veiligste optie is voor de schoolgaande kinderen in de buurt", aldus schepen van Mobiliteit Marina De Bie (Groen). (AVH)