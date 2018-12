Tessa Reunbrouck wint stadsjuweel Dr. De Gruyter Wannes Vansina

02 december 2018

Dr. De Gruyter heeft zondagochtend in de Stadsschouwburg in Mechelen de winnaars bekengemaakt van zijn jaarlijkse voordrachtwedstrijd voor jongeren van 8 tot 17 jaar. Roos Lenaerts, Sarah Van Daele, Natan Nuyens, Sam Michiels en Tessa Reunbrouck waren de beste in hun categorie en kregen een erepenning van de Stad Mechelen. De winnaar met het hoogste aantal punten mocht voor een jaar het stadsjuweel naar huis nemen. Dat werd Tessa.