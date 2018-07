Terras bedolven onder zand 17 juli 2018

02u37 0 Mechelen Het terras van brasserie Kortom lag gisteren bezaaid met stabilisé. Het gevolg van een ongeval waarbij de laadbak van een tractor kantelde. Niemand raakte gewond.

Omstreeks 11.30 uur reed de chauffeur van de tractor vanuit de Rozendaalweg de Antwerpsesteenweg richting R6 op. De laadbak van de tractor, met daarin enkele tonnen stabilisé, begon te waggelen en belandde niet veel later op zijn zij. "Alle inhoud kwam terecht op ons terras", zucht zaakvoerder Tom Bosmans. "Gelukkig waren we net gesloten voor ons jaarlijks verlof. Enkele paaltjes van de omheining en een bloembak moesten eraan geloven." Hulpdiensten kwamen na het ongeval ter plaatse, maar niemand bleek gewond te zijn. De bestuurder van de tractor kon op eigen kracht uit het voertuig klauteren. Hij was wat in shock, maar verder ongedeerd.





De ravage beperkte zich niet enkel tot de brasserie, ook een verkeerslicht raakte verpletterd en de brandweerzone Rivierenland moest ter plaatse komen om het zand, dat op de rijbaan terechtkwam, op te ruimen, samen met de gelekte olie. De verkeershinder bleef, gelet op het uur van het ongeval en de vakantieperiode, beperkt. Hoe het ongeval kon gebeuren, is nog niet bekend. De politie Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.





(TVDZM)