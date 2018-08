Telex 24 augustus 2018

Drinken voor het goede doel





Maanrock zamelt voor het tweede jaar op rij met de drankverkoop geld in voor vijf goede doelen. Dat zijn dit jaar Willekom, een kortverblijf voor personen met een beperking, scoutsgroep P.G. Frassati, voedselpakketbedeler Sint-Vincentius, ontwikkelingsproject SISP en ecologische burgerbeweging Klimaan. Het Warmste Café op de IJzerenleen keert niet terug.





Controle op rugzakken





Fietsen en andere zaken die een eventuele evacuatie kunnen hinderen, zijn niet toegelaten op het festivalterrein, net als eigen drank en glas. Rugzakken mogen wel. "Maar de kans dat je dan aan de toegang gecontroleerd wordt, is groot", zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.





Live in de rusthuizen





De concerten van het hoofdpodium worden live getoond in de woonzorgcentra Hof Van Egmont, De Lisdodde en Sint-Elisabeth. "Vorig jaar deden we dat voor het eerst. Bijvoorbeeld Rob De Nijs of De Kreuners zijn een stukje verleden voor die mensen", zegt voorzitter van zorgbedrijf Rivierenland Koen Anciaux.





Doventolk op hoofdpodium





De organisatie wil een Maanrock voor iedereen en zet dan ook in op bezoekers met een beperking. Op de Grote Markt staat een platform voor rolstoelgebruikers, op het groot podium zal een doventolk vertalen.





Met dank aan M-Crew





Het succes van Maanrock is mede te danken aan de M-Crew, het legertje vrijwilligers. Vandaag zijn ze met zo'n 120, zaterdag en zondag met liefst 350. En dat voor een vrijwilligersvergoeding van 30 euro.