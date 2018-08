Telex Maanrock Circus bijt spits af 23 augustus 2018

Het muziekprogramma van Maanrock start vrijdag, maar op donderdag kan je al naar een van de primeurs van deze 22ste editie, namelijk een heus circus. Circus Ronaldo slaat gedurende vier dagen zijn tenten op aan de Winketkaai. Het brengt er de voorstelling 'Swing', die eerder deze zomer ook te zien was in Leest, Battel en Muizen. De voorstelling is een project van een nieuwe generatie circusartiesten onder leiding van Nanosh Ronaldo. Voor alle vier de voorstellingen zijn er nog tickets. (WVK)