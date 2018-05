Teleurstelling troef na overleg bij Axalta PERSONEEL BLIJFT ZEKER TOT MAANDAG THUIS NA NIEUWS OVER SLUITING ELS DALEMANS

11 mei 2018

02u37 1 Mechelen De werknemers van coatingbedrijf Axalta in Mechelen gaan voorlopig niet terug aan de slag. Het overleg van woensdag met de directie was "teleurstellend", aldus de vakbonden. "Maandag zitten we opnieuw samen, dan hopen we op meer vooruitgang", zegt ABVV-vakbondssecretaris Danny Absillis.

Axalta Coating Systems kondigde eind vorige week aan de verffabriek in Mechelen te sluiten en de activiteiten te verhuizen naar andere vestigingen. Tot 276 werknemers verliezen mogelijk hun baan. Het bedrijf zei wel op zoek te gaan naar een overnemer voor de site in Mechelen. De werknemers legden meteen het werk neer. Zowel zij als de vakbonden zitten met heel wat vragen, waarop ze woensdag een antwoord hoopten te krijgen.





Onzekerheid te groot

"We hebben een hele dag van gesprekken achter de rug, maar zonder resultaat. De beloofde inlichtingen over mogelijke nieuwe investeerders voor de site in Mechelen kwamen er niet. Men heeft alleen nog maar een bedrijf gecontacteerd om deze zoektocht te begeleiden. Alle nodige gegevens moeten nog verzameld worden", zegt Absillis.





"We hadden ook gevraagd om ons woensdag duidelijkheid te geven over een sociaal plan, zodat we ook hier weten waar we aan toe zijn als de deuren definitief zouden sluiten. Maar ook hier kregen we amper antwoorden, en wat verwijzingen naar vorige CAO's en herstructureringen. Deze aanpak schept geen vertrouwen, integendeel. Als men de werknemers weer aan de slag wil krijgen, moet men hen ernstig nemen. Wij kunnen niemand motiveren om weer de schouders onder de productie te zetten als deze onzekerheid zo groot blijft." De vakbonden hopen dat een volgend overleg, op maandag 14 mei, beter verloopt. "Er moét stilaan schot in de zaak komen, want nu geraken we geen stap vooruit. We kregen van de directie te horen dat men geen lonen gaat blijven uitbetalen als er niet meer gewerkt gaat worden, maar dan zal men toch eerst duidelijkheid moeten scheppen. Verschillende werknemers lieten al verstaan tot acties te willen overgaan, ik begin stilaan bezorgd te worden dat de situatie gaat escaleren."





"Het is nu gewoon nog veel te vroeg om al over een eventuele overnemer te communiceren", reageert Linda Van Calster van Axalta. "We kunnen niet zomaar vooruitlopen op de feiten. We hebben sinds maandag de informatie- en consultatiefase opgestart, en zo veel mogelijk vragen beantwoord. Dat zullen we blijven doen. We begrijpen dat de situatie emotioneel zwaar is voor de werknemers, daarom hebben we hen ook de nodige psychosociale hulp aangeboden." Begin februari 2017 schrapte Axalta in Mechelen 20 administratieve jobs, in 2015 verhuisde de onderzoeksafdeling naar Wuppertal en verloren 68 mensen hun baan.