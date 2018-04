Telenet blijft Malinwa trouw 03 april 2018

Telenet blijft hoofdsponsor van KV Mechelen, ook nu de club naar 1B degradeert.





"We hebben een mooie partnership en dynamiek opgebouwd met KV Mechelen en zetten onze samenwerking voort op hetzelfde elan. Onze buur kan rekenen op onze steun, in goede én in kwade dagen", zegt Manu Leroy, director Sports Telenet.





Het telecombedrijf zal ook de verschillende supportersinitiatieven blijven ondersteunen. Olivier Somers, samen met Dieter Penninckx hoofdaandeelhouder van KV Mechelen, is opgetogen over het nieuws.





"Dit is heel motiverend. De degradatie is uiteraard een zware dobber, maar dankzij onze sterke fanbasis en trouwe partners, met Telenet op kop, kunnen we met een positieve ingesteldheid aan het volgende hoofdstuk beginnen. Met slechts het één doel: opnieuw promoveren naar 1A." (WVK)