TEDx Mechelen krijgt vervolg en thema ‘innovatie’ Wannes Vansina

22 januari 2019

21u46 0 Mechelen TEDx Mechelen krijgt een vervolg. Op 8 februari laten zes sprekers hun licht schijnen over innovaties uit hun vakgebied.

Het concept van de ‘TED-talks’ is simpel. Zes sprekers krijgen elk 18 minuten de tijd om hun visie, een nieuw idee of een uitvinding te delen met het publiek. Vorig jaar was de eerste editie in de Dijlestad alvast een schot in de roos. “De 100 tickets waren in 24 uur tijd uitverkocht. Daarom kozen we dit jaar voor een grotere locatie. In de Stadsschouwburg kunnen 400 mensen komen luisteren naar de inspirerende talks van onze zes sprekers”, zegt Chris Beuckeleers, een van de zes organisatoren van TEDx-Mechelen.

Thema voor de tweede editie is innovatie. “Nieuwe technologische en maatschappelijke evoluties transformeren onze leefwereld in sneltempo. Onze sprekers geven het publiek een inkijk op de innovaties binnen hun vakgebied. Onze missie is pas geslaagd als we bij elke deelnemer minstens een paar keer de mond hebben zien openvallen.”

De sprekers zijn communicatiespecialist Frederik Imbo (‘Hoe neem ik iets niet persoonlijk?’), docent Autotechnologie Mark Pecqueur (over zijn toekomstvisie), de Nederlandse professor Thomas Maal (over het gebruik van 3D in de aangezichtschirurgie), Jurgen Ingels (technologische evolutie), eigenaar van opnamestudio Motormusic Steven Maes en internationaal designer Peter Van Riet. Ianka Fleerackers presenteert.

Tickets (45 euro) via www.tedxmechelen.be.