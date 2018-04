Techpeditie toont technologie van de toekomst 11 april 2018

02u53 0 Mechelen IMEC heeft dinsdag op de Grote Markt De Techpeditie geopend, een reizende pop-up expo over slimme technologieën.

In een tiental containers uitgerust met interactieve schermen toont het onderzoekscentrum hoe technologie ons leven leuker, gezonder en duurzamer zal maken. "Er zit de komende jaren heel wat aan te komen waarvan het grote publiek niet op de hoogte is. Dat willen we laten zien", zegt communicatieverantwoordelijke Tom Heirbaut. Bezoekers ontdekken onder meer flexibele zonnecellen, sensoren die de luchtkwaliteit meten en chips die kanker opsporen in ons bloed. "We leggen niet uit hoe de technologie in elkaar steekt, wel welke rol ze zal gaan spelen in ons leven." De Techpeditie is vandaag en morgen nog gratis te bezoeken van 10 tot 18 uur. Daarna verhuist hij naar Kortrijk en naar verschillende andere centrumsteden. Info: www.techpeditie.be. (WVK)