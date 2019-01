Technopolis trekt opnieuw meer dan 300.000 bezoekers Wannes Vansina

09 januari 2019

13u27 0 Mechelen Technopolis heeft vorig jaar de kaap van 300.000 bezoekers gerond. Het is de eerste keer in de geschiedenis van het doe-centrum dat het daar twee jaar op rij in slaagt.

Technopolis trok vorig jaar bijna 305.000 bezoekers, 5.000 minder dan in 2017 maar nog altijd een heel goed resultaat. Vooral de nieuwe tentoonstellingen ‘Sport 2.0’ en ‘PLAY’ waren een schot in de roos. In 2019 hoopt Technopolis het cijfer minstens te evenaren. Dat onder meer met het ‘Jaar van de Chemie’ en de gloednieuwe zone voor 14-plussers die in de maak is. Daarnaast wil Technopolis haar publiek drastisch uitbreiden door nog vaker op te duiken op externe evenementen. In 2018 lanceerde het centrum al ‘Technopolis on Tour’ voor scholen. Heel belangrijk worden ook de online activiteiten van Technopolis, waarmee het ook jongeren van 14 tot 18 jaar – een moeilijk te bereiken doelgroep – wil fascineren. “We gaan onze ambitieuze plannen realiseren door co-creatie. We betrekken onze bezoekers, partners, leerkrachten, opiniemakers en science lovers actief bij onze plannen. We nodigen hen uit om mee vorm te geven aan ons aanbod, zowel online, offline, in en buiten Technopolis. Iedereen mag meeschrijven aan ons verhaal”, aldus Ester Blockx, marketing & sales director.