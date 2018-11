Technopolis tevreden over Dag van de Wetenschap Antoon Verbeeck

25 november 2018

Technopolis blikt tevreden terug op de Dag van de Wetenschap, die zondag in gans Vlaanderen en Brussel werd gevierd. Dit jaar lokte het event meer dan 42.000 deelnemers op 750 verschillende activiteiten, zowel qua deelnemers als activiteiten een record. “Als coördinator is Technopolis enorm tevreden met de afgelopen editie. En dan heb ik het niet alleen over het record aantal activiteiten en deelnemers. Ik denk dat het heel nuttig was om extra aandacht te besteden aan nieuwe technologieën zoals virtual en augmented reality en AI (artificiële intelligentie- nvdr.). Voor heel wat mensen is het nog niet duidelijk wat deze technologieën kunnen betekenen. Ik hoop dat we vandaag (zondag - nvdr.) aan heel wat mensen hebben kunnen tonen dat deze zaken eigenlijk nu al deel uitmaken van het dagelijkse leven en dat ze voor de toekomst heel waardevol kunnen zijn”, zegt Stephane Berghmans, CEO van Technopolis