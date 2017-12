Technopolis speelt met licht 03u04 4 Foto David Legreve Twee acteurs tijdens een lichtshow.

Technopolis opent zaterdag 'Play the Light', een nieuwe thematentoonstelling over licht en geluid. Tien opstellingen dagen bezoekers uit om een spektakel te dirigeren. Zo kunnen ze samen jammen op de Big Beat, de grootste drumcomputer ter wereld. Of ze maken muziek met buizen en trechters en proberen het ritme te volgen. Wie graag eens een lichtdans creëert, drukt op de knoppen om de spots te bespelen en muziek te produceren. "Het doel van deze tentoonstelling is dat je met elkaar leert samen te werken", zegt voorzitter Luc Van den Brande.





De expositie loopt nog tot december 2018. (WVK)