Technopolis rondt kaap 300.000 bezoekers

Technopolis heeft dit jaar voor het eerst sinds 2009 de kaap van 300.000 bezoekers gerond. Volgens de huidige prognose zullen tegen het einde van dit jaar 310.000 personen het Vlaams doecentrum in Mechelen hebben bezocht. Technopolis schrijft het succes toe aan een aantal acties en een aaneenschakeling van vernieuwende projecten en evenementen zoals het kindercongres, de online scholenwedstrijd Pitch and Play, de deelname aan de Red Bull Zeepkistenrace en de Science Comedy Night. Ester Blockx, Manager Marketing & Communicatie: "We kijken tevreden terug op een heel mooi jaar. Gezinnen met kinderen en scholen bleven het hele jaar door heel vlot hun weg naar Technopolis vinden. Wat ook opvalt dit jaar in de cijfers, is het hoge aantal deelnemers aan bedrijfsevenementen in Technopolis. We gaan er alles aan doen om in 2018 deze mooie trend op alle vlakken verder te zetten." (WVK)