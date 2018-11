Technopolis publiceert handleiding voor prikkelarme ruimte uit ‘Team Scheire’ Wannes Vansina

20 november 2018

12u57 0 Mechelen Gisteren zag heel Vlaanderen hoe Technopolis-medewerker Deepak Mehta in ‘Team Scheire’ op Canvas een prikkelarme ruimte ontwikkelde. Vandaag plaatste het Mechelse centrum een video en handleiding online over hoe je dat zelf kan doen.

In Team Scheire schakelt presentator Lieven Scheire de hulp in van een team van ingenieurs, ontwerpers, wetenschappers en programmeurs om oplossingen te bedenken voor de problemen van personen met een beperking. Gisteren was dat voor Quinten, een 9-jarige jongen met mentale beperking, ADHD en Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Hij had nood had aan een ‘cocon’ om tot rust te komen en dat bleek een kolfje naar de hand van Deepak Mehta. Die bedacht een prikkelarme ruimte voor wanneer het “stormt” in het hoofd van de jongen. Omdat meer mensen nood hebben aan een stille ruimte, maakte hij – na afloop van de opnames voor Team Scheire – in Technopolis een video en online handleiding. Op basis hiervan kan je zelf een prikkelarme ruimte bouwen. Deepak Mehta werkt als inspirator en creatief medewerker in Technopolis, waar hij onder meer kinderen zelf de handen uit de mouwen laat steken.

https://www.technopolis.be/nl/fiche/experimenteer/deepak-in-team-scheire/