Technopolis opent expo over muziek PLAY

19 december 2018

15u11

Net op tijd voor de kerstvakantie pakt Technopolis uit met een nieuwe thematentoonstelling: PLAY. Muziek en geluid spelen de hoofdrol, maar dan wel in een originele verpakking. PLAY is geen typische muziektentoonstelling. Bezoekers kunnen onder meer dansen op een muzikaal discotapijt, scratchen als een echte DJ, een reuzenfluit bespelen of piepen als een muis via voice transformers. Op die manier leren jong en oud spelenderwijs bij over allerlei aspecten van golven, klanken en ritme. “PLAY wordt ongetwijfeld een succesnummer. Het is een enorm boeiende mix van doen, zien en horen die écht iedereen zal fascineren”, aldus Marketing & Sales Director Ester Blockx. PLAY loopt tot eind 2019 De prijs is inbegrepen in het ticket voor Technopolis.