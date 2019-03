Technopolis maakt van de tabel van Mendelejev een game Antoon Verbeeck

Dag op dag 150 jaar nadat Mendelejev zijn tabel voor de allereerste keer uit de doeken deed werd vandaag in Technopolis een gloednieuwe opstelling over de tabel onthuld. De tabel komt er in de vorm van een game, dat mee werd ontwikkeld door essenscia vlaanderen, Co-valent en negen chemiebedrijven. Bezoekers speuren de ruimte af naar elementen uit de tabel van Mendelejev. De elementen zitten verstopt in alledaagse voorwerpen die op een reuzegroot scherm voorbij zoeven. Door behendig mik- en klikwerk, ontdek je uit welke bouwstenen of elementen ze opgebouwd zijn. “De Mendelejev-game is een echte blikvanger geworden die iedereen zal fascineren. Of je nu helemaal thuis bent in de chemie of slechts vaag van de tabel hebt gehoord: dat maakt niet uit. Eens je het spel begint te spelen, besef je vanzelf dat alles, zoals bijvoorbeeld kleding en smartphones, bestaat uit chemische elementen. Net wat we willen bereiken”, zegt Stephane Berghmans, CEO van Technopolis. De Mendelejevgame werd onthuld in het bijzijn van de verschillende partners en burgemeester Bart Somers. Acteur Jelle Cleymans nam de presentatie op zich.