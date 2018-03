Technopolis in de ban van robots MECHELAAR JAN DE COSTER STELT 7 VAN ZIJN CREATIES VOOR WANNES VANSINA

31 maart 2018

03u08 0 Mechelen Technopolis is deze paasvakantie in de ban van robots. Zeven zijn van de hand van Mechelaar Jan De Coster (44), waarschijnlijk de enige in Vlaanderen die van robots bouwen zijn hoofdberoep heeft gemaakt.

Robots bouwen is relatief nieuw voor De Coster. Hij maakte twintig jaar lang voor de reclamewereld interactieve projecten en karakters voor bijvoorbeeld games. "Zes jaar geleden kreeg ik plots de vraag om een robot te ontwikkelen. Het reclamebureau had blijkbaar gedacht: 'hij maakt fysieke dingen en verhalen dus moet hij wel een robotbouwer zijn'. En ze hadden nog gelijk ook! Ik ben niet meer gestopt." De eerste werd de rode Yummy, voor een campagne van Delhaize. "Kinderen konden kaartjes sparen en die dan op een website presenteren aan de robot. Hij vertelde hen dan welke gerechten ze ermee konden maken."





Bekend tot in Mexico

Sindsdien maakte hij nog verschillende robots, voor zichzelf en op bestelling. Zijn werkplek: de garage, die hij ondertussen heeft omgebouwd tot atelier. Maar ook in zijn huis leven robots, samen met de familieleden van vlees en bloed. En ook al komt er een sterk staaltje techniek bij kijken, het is vooral de interactie tussen robot en mens die hem interesseert. "De meeste robots die je in het nieuws ziet, zijn of industrieel of van die plastieken hospitalityrobots. De mijne zijn meer karakters, met een verhaal. Ze spreken iedereen aan. Het zijn karakters die kinderen én volwassenen aan het dromen zetten. En in tegenstelling tot figuren in een boek, beleven ze dezelfde tijd als wij." Zijn robots leven dus echt, en niet alleen dankzij hun batterijen. Neem de geel en zwarte Rachel. De Coster bouwde 'haar' drie jaar geleden voor een tentoonstelling in Berlijn. Vervolgens reisde ze door naar Mexico en Rusland. "Dat betekende dat ik al die tijd niets meer aan haar kon doen. Ze werd een persoon die dingen meemaakte. De medewerkers onderhielden haar niet maar verzorgden haar echt en lieten mij weten dat ze oké was. Ze ontwikkelde een persoonlijkheid. Ik verwacht niet dat mensen robots evenwaardig gaan zien als hun hond of kat, maar wil hen wel doen nadenken over waar de grens ligt." Ze zijn overigens niet allemaal even klein. In Leo kunnen deze week kinderen die Technopolis bezoeken plaatsnemen. Zij bedienen de armen, hun ouders de andere bewegingen. "Ik ontwikkelde hem voor het digitale festival 'De Digitale Duik' in De Schorre." In Audi in Brussel 'leeft' dan weer de cobot Walt. Hij kwam er in het kader van een onderzoeksproject. "We hadden gedacht voor enkele maanden, maar intussen is hij daar al anderhalf jaar. De menselijke collega's zijn hem nu al gewoon. Hij is er overigens niet de enige robot: in de hal staan er wel 500 industriële, terwijl er maar tien mensen werken." De robots ontdekken kan de ganse paasvakantie in Technopolis.