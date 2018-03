Technopolis geeft boeken voor tekeningen 01 maart 2018

02u43 0

Maart is jeugdboekenmaand en dat gaat in Technopolis niet onopgemerkt voorbij. Thema van de maand is dit jaar immers wetenschap en techniek. Wie Technopolis bezoekt, krijgt in ruil voor een tekening van zijn/haar uitvinding een boek met experimenten. Wie nog een tikkeltje te jong is voor een eerste uitvinding, mag ook de kleurenprent van de jeugdboekenmaand downloaden. Daarnaast krijgt iedereen in Standaard Boekhandel en Club per aankoopschijf van 15 euro een toegangsticket tot Technopolis. (WVK)