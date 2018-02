Team Prinses Harte rijdt 1000km Kom op tegen Kanker 10 februari 2018

02u30 0 Mechelen In Muizen is een nieuw team opgestaan dat tijdens het Hemelvaartweekend de 1000km van Kom op tegen Kanker zal rijden: Team Prinses Harte. Het initiatief komt van Els Lagrou, die van heel dichtbij met kanker werd geconfronteerd.

Els verloor haar vader aan kanker. Hij was amper 50. Omdat ook zij erfelijk belast is, liet ze zich onlangs preventief opereren. Het zette haar aan om zich in te schrijven voor de 1000km van Kom op tegen Kanker, die Mechelen opnieuw als vertrek- en aankomstpunt heeft. Aanvankelijk was ze te laat, maar dankzij een samenwerking met Niels Van Baren lukt deelname nu toch. "Ik zou aanvankelijk met een maat rijden, maar hij haakte af", vertelt de 'vliegende zorgkundige' uit Willebroek.





"Op karakter"

Omdat Els bestuurslid is bij de vzw Prinses Harte én ze een aantal andere leden kon overtuigen om mee te doen, lag de naam van het team voor de hand. "We moeten niet altijd geld inzamelen voor onszelf. Bovendien is de 1000km van Kom op tegen Kanker een superevenement, al zal deelname dan op karakter moeten. Wij zijn geen geoefende wielrenners", verklaren Johan Muyldermans en Elke Du Bin. Zij richtten Prinses Harte vijf jaar geleden op na het overlijden van hun dochtertje Harte aan kanker.





Zaterdag 3 maart vindt een eerste benefietevenement plaats: Prinses Harte zet de vlam erin. Plaats van gebeuren: de Colomakerk. "Straattheater Gusta brengt de vuurshow 'Fiammifero'. Daarnaast komen Lina & The Leftovers en winnaars van De Nieuwe Lichting van Studio Brussel Portland optreden", vertelt Els. De inkom bedraagt 10 euro, ter plaatse te betalen. Het weekend erop verkoopt de ploeg spaghettisaus onder de noemer 'Prinses Harte doet het met saus'. Meer info op de Facebookpagina's. (WVK)