Team ‘Milkshake’ pakt zilveren medaille voor Switch Mechelen Wannes Vansina

04 april 2019

Team ‘Milkshake’ van Switch Mechelen heeft een zilveren medaille behaald tijdens het Double Dutch Contest Belgium. Op deze internationale wedstrijd worden onder de noemer ‘fusion’ rope skipping, dans en gymnastiek in twee touwen uitgevoerd. Het team bestaat uit Kato Deca, Elke Nys, Ymke Vandoorne, Ann Vanhoutte en Nicolas Van Itterbeeck. “Vorig jaar behaalden ze kort na de opstart van Switch, de samenwerking van ROM Skippers Mechelen en Ropes Got Rhythm Gent, al een puik resultaat. Nu staan we een jaar verder en we bevestigen niet alleen, maar we pakken na een intensieve voorbereiding overtuigend de tweede plaats”, zeggen trainers Tina Mees en Rémy Van Beneden. Sportieve Mechelaars kunnen op woensdag 24 april in de Stadsschouwburg het zilveren team “aan het werk zien tijdens huldiging van de Mechelse sportkampioenen.