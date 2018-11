Te zware bestelwagen vervoert voeding in niet-gekoelde laadruimte TVDZM

09 november 2018

11u45 3 Mechelen De bestuurder van een bestelwagen heeft een boete moeten betalen van vierhonderd euro. De 35-jarige man uit Brussel werd aan de Zandpoortvest aan de kant gezet.



“Er waren vermoedens dat de bestelwagen te zwaar geladen was”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Bij controle van het voertuig bleken de vermoedens te kloppen. De bestelwagen was zo’n tien procent zwaarder dan deze had mogen zijn.” De bestelwagen werd meegenomen naar het politiekantoor voor verder onderzoek. Toen bleek dat de bestuurder ook vries- en koelproducten vervoerde zonder een daar speciaal voor uitgerust voertuig. “Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) werd op de hoogte gebracht en kwam ter plaatse. De producten werd uiteindelijk afgekeurd voor menselijke consumptie”, aldus de politiewoordvoerder nog. Ook hiervoor zal het bedrijf nog een proces-verbaal krijgen. Tot slot bleek de bestelwagen ook niet gekeurd te zijn. Alvorens er opnieuw transport met de bestelwagen mag gebeuren, zal deze eerst nog gekeurd moeten worden. Opmerkelijk is dat hetzelfde bedrijf vier jaar geleden voor gelijkaardige feiten werd geverbaliseerde.