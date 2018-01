Te weinig plaats in auto? Vrouw ligt in koffer 02u59 0 Mechelen Een autobestuurder heeft afgelopen weekend niet enkel zijn rijbewijs moeten inleveren voor vijftien dagen, hij kreeg nog een extra proces-verbaal. "In de koffer van zijn wagen is nog een zesde inzittende aangetroffen", zegt de politiewoordvoerder.

De lokale politie van de zone Mechelen-Willebroek heeft de autobestuurder afgelopen weekend tegengehouden tijdens een alcohol- en drugcontrole. De man testte positief op het gebruik van cannabis. Toen de politie hem meenam voor de vaststellingen, vonden de inspecteurs nog een passagier in de koffer van de auto. "Het ging om een vrouw. Er was te weinig plek in de wagen, daarom lag ze in de koffer", zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. "De bestuurder van de betrokken wagen liep overigens vorig jaar al twee keer tegen de lamp. Telkens had hij te veel gedronken en testte hij positief op drugs."





Verder moesten nog vijf andere bestuurders hun rijbewijs inleveren. Vier van hen waren onder invloed van drugs, een van had 1,1 promille in zijn bloed.





De politie moest ook nog twee wielklemmen plaatsen op twee voertuigen. De bestuurders hadden 1,8 en 1,9 promille in hun bloed.





Negen rijbewijzen

Tot slot zijn negen rijbewijzen ingetrokken voor drie uur, zeven andere deden het voor zes uur. Tijdens de alcohol- en drugcontroles hebben de politie-inspecteurs in totaal 999 ademtesten afgenomen. (TVDZM)