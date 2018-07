Te warm? Schaatspiste biedt verkoeling 27 juli 2018

02u28 0 Mechelen Niet alleen water, ook de schaatspiste van Ice Skating Center Mechelen was gisteren een goed alternatief voor wie verkoeling zocht. "Het mag dan 35 graden zijn, op het ijs is het zalig!"

De schaatspiste is net als vorige zomer geopend. "Vorig jaar maakten daar vooral leden van onze clubs gebruik van, dit jaar zien we ook meer andere bezoekers. De zoektocht naar verkoeling kan daar voor iets tussen zitten", zegt manager Kathleen Geerts. Gisteren was het zeker niet de grote massa die kwam opdagen. We telden hooguit vijftig schaatsers op het ijs. "Het wisselt wat van dag tot dag. Ik denk ook dat nog velen het idee hebben dat je naar hier moet komen in een dikke winterjas, maar dat is niet zo. In korte broek en T-shirt kan ook. In de hal is het zeker 14°C en van het schaatsen krijg je het wel warm."





Zalig om te schaatsen

Het ijs was ook minder hard bevroren dan in de winter omdat het anders te veel energie zou vragen, maar het lag er gisteren toch perfect bij. Zo bevestigden ook ijsdansers Alex Janssens en Jeannine De Kemel. "Wij schaatsen altijd in Gent en Deurne, maar die pistes zijn nu dicht. Het is zalig om bij 35 graden te schaatsen! Ergens anders vind je geen afkoeling." Ook Evelyn Avaert uit Lier was gisteren blij voor ISCM te hebben gekozen. "Ik zou graag buiten in de zon zitten, maar het is echt te warm en aan de wateractiviteiten zit te veel volk. Dit is ideaal. Lekker fris. Ook mijn twee dochters en een vriendinnetje vinden het superleuk." De ijspiste is tijdens de zomer dagelijks geopend van 14 tot 17 uur. Op vrijdagavond vindt een discoschaatsbeurt van 19.30 tot 22 uur plaats. (WVK)