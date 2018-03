Te koop: T-shirt met geamputeerde borst STUDENTEN LANCEREN EIGEN ONTWERP VOOR KOM OP TEGEN KANKER WANNES VANSINA

28 maart 2018

02u32 1 Mechelen Zes studenten van de Thomas More-hogeschool in Mechelen zijn gestart met 'Borst Vooruit', een opvallende actie ten voordele van Kom op tegen Kanker. Ze verkopen zelf ontworpen T-shirts met links een getekende borst en rechts een kruisje, als duwtje in de rug voor vrouwen met borstkanker.

Imke Maes, Xandro Vandewalle, Stijn Van Damme, Liesel Luyckx, Harisonne Meert en New Ekkanat Sanguansut zijn eerstejaars Media & Entertainment Business. Ze kregen van hun docenten de opdracht om geld in te zamelen voor de ultralopers die de 10 Miles en de marathon lopen in Antwerpen ten voordele van Kom op tegen Kanker. "Ik was op internet op zoek naar inspiratie en het viel mij op dat veel vrouwen zo'n T-shirt dragen met twee lijntjesborsten. Helaas klopt het beeld niet voor iedereen. Borstkanker is de ziekte waar de meeste vrouwen in België aan sterven. Zo zijn we op het idee gekomen voor dit T-shirt", vertelt Van Damme. Een borst vervingen ze door een kruisje om amputatie te symboliseren. "Ergens had ik verwacht dat we ook negatieve reacties zouden krijgen van mensen die het te choquerend vinden. Maar het tegendeel bleek waar." Allemaal werden de zes al geconfronteerd met kanker. De studenten staken naar eigen zeggen dan ook hun hart en ziel in het project.





Arne van 'Thuis'

"De mama van mijn beste vriend kreeg twee weken geleden te horen dat ze borstkanker heeft en dat haar borst moet geamputeerd worden. Ze hebben prompt drie T-shirts besteld", vertelt Van Damme. In een dikke week tijd verkochten de studenten al zo'n 80 T-shirts, overwegend aan vrouwen. Voorlopig vooral bij vrienden en familie, maar ze hopen dat hun actie ruimere belangstelling krijgt. Michiel De Meyer ('Arne' in Thuis) zegde al toe het T-shirt te zullen dragen. Een echt verkoopsobjectief hebben de studenten niet. "Ik dacht aan 500, maar dat is waarschijnlijk veel te hoog gegrepen. De actie loopt maar tot 22 april. We hopen uiteraard op zoveel mogelijk. Dankzij onze drukker kunnen we wel zoveel mogelijk winst maken", aldus de student. Die drukker is Stijn Bevernage van het in de Onze-Lieve-Vrouwestraat gevestigde Geprint!. "Probleem voor de studenten was natuurlijk dat zij geen startkapitaal hadden om te produceren, wat begrijpelijk is. Ze willen ook geen T-shirts aankopen waarmee ze achteraf dan mogelijk mee blijven zitten", zegt Bevernage. Hij bracht de oplossing. "Wij hebben het voordeel dat we de T-shirts pas bedrukken na bestelling. We doen dat bijvoorbeeld ook voor sportclubs, die op voorhand ook niet weten of hun nieuwe leden dan wel dik of dun dan wel groot of klein zullen zijn", aldus de drukker.





Bestellen kan via de webshop van Geprint! (www.geprint.be/borstvooruit). De T-shirts kosten 18 euro.