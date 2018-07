Te koop: elf woningen mét park 17 juli 2018

02u37 0 Mechelen Probo Bouwprojecten hervat na het bouwverlof de realisatie van een opvallend woonproject in Mechelen: elf eengezinswoningen die uitgeven op het Caputsteenpark.

De negen ééngezinswoningen met een privétuin (tot 290m²) en twee patiowoningen met terras komen op de strook braakliggend terrein grenzend aan het in 2016 geopende park. De huizen komen bovenop een ondergrondse parkeergarage met negentien plaatsen. Opvallend: de bewoners kunnen binnen via de garage, maar de woningen krijgen ook een voordeur die uitgeeft op het park. "Ook wanneer de stad het park sluit om 21 uur, kunnen de bewoners er gebruik van blijven maken. Een unicum", zegt Gilles Orlians van Probo. De woningen hebben een bewoonbare oppervlakte tussen de 130 en 174m² en tellen drie tot vijf slaapkamers. De ontwikkelaar mikt dan ook op gezinnen. De verkoop start begin augustus. De prijzen voor een instapklare woning starten vanaf 301.600 euro (exclusief kosten en parkeerplaats). "We merken reeds voor de officiële verkoopfase een zeer sterke vraag naar betaalbare en kwalitatieve woongelegenheid in Mechelen."





De ontwikkelaar heeft een historische connectie met het terrein. De oprichter is een van de vennoten van metaalconstructeur Orlians, dat daar tot 2000 zijn fabriek had (momenteel in Mechelen Noord). Een tiental jaar geleden realiseerde Probo al een woonproject in de Populierendreef.





Info: www.populierenpark.be.





(WVK)