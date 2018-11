TDM speelt zilveren kindervoorstelling: “Kinderen van jongs af laten proeven” Wannes Vansina

28 november 2018

11u09 0 Mechelen Het Mechelse Theater De Moedertaal (TDM) pakt naar goede jaarlijkse gewoonte uit met een stuk op maat van kinderen: ‘Paniek in Sprookjesland’. Dat al voor de 25ste keer.

De voorstelling vertelt een magisch verhaal over de vogel Fantasia en zijn ei vol verhalen en toverkracht. Dat is gestolen door de gemene heks Toverbal, die er alle sprookjes in de war mee wil sturen. De fee Feeëriek zet samen met twee mensenkinderen de achtervolging in om het ei terug te halen... “Het kinderstuk is het enige in zijn soort in het repertoire van de Mechelse amateurgezelschappen. We vinden het belangrijk om kinderen van jongs af aan te laten kennismaken met het theater en hen te laten proeven van ons aanbod. Daarom houden we deze unieke traditie graag in ere”, zegt regisseur Daisy Wellens. Het gaat om een zilveren jubileum. Een kwarteeuw geleden regisseerde de grande dame van het TDM, Fernande De Lauwer, de eerste keer een voorstelling voor kinderen. “Het was meteen een succes en dat is het tot op de dag van vandaag.”

Sprookjesfiguren

De voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar wordt gespeeld iedere zaterdag en zondag vanaf zaterdag 1 december tot en met zondag 6 januari. “TDM vindt het belangrijk om de kinderen tijdens de voorstelling bij het verhaal te betrekken. Daarom mogen zij mee toveren om het ei van Fantasia terug te vinden. Na de voorstelling komen de sprookjesfiguren naar de foyer om de kinderen van dichtbij te begroeten.” Het theater organiseert ook een tekenwedstrijd. Informatie en reservatie op www.demoedertaal.be.