Taxirit kost voortaan minstens 7,5 euro STAD VERHOOGT INSTAPBEDRAG WANNES VANSINA

02u46 0 Mechelen Taxichauffeurs krijgen in Mechelen een hoger instapbedrag. Dat staat in een nieuwe taxiverordening. De maatregel moet korte ritten rendabeler maken. Het voorbije jaar was er commotie omdat chauffeurs die weigerden te rijden. En alle maatschappijen moeten taxicheques aanvaarden.

In de Dijlestad gold een dag- en avondtarief van respectievelijk 2,5 en 4,5 euro plus 1,7 euro per kilometer. Volgens de taxisector veel te weinig om korte ritten rendabel te maken. Vandaar dat in overleg werd beslist tot een nieuwe tarifering. Voor taxiritten met begin- en eindpunt binnen Mechelen en randgemeenten geldt voortaan een instaptarief van 7,50 euro, inclusief 2 kilometer. Het instaptarief 's nachts (tussen 22 en 6 uur) bedraagt 9,50 euro (eveneens inclusief 2 km). Daarna wordt telkens 2,25 euro per kilometer (2,50 buiten Mechelen) aangerekend.





"Met deze tarifering plaatsen we ons centraal tussen tarieven in andere steden. We zullen streng toekijken op het uitvoeren van korte ritten. Voor wat hoort wat", zegt schepen van Economie Katleen Den Roover (N-VA).





Voor taxivervoer naar de luchthavens van Zaventem en Charleroi zijn de tarieven forfaitair vastgelegd, voorheen was dat niet het geval, op respectievelijk 50 en 180 euro.





Cheques aanvaarden

Taxichauffeurs zijn voortaan verplicht om taxicheques te aanvaarden. De stad heeft die in het leven geroepen om Mechelaars met verplaatsingsmoeilijkheden of een beperkt inkomen toe te laten aan een voordeeltarief ritten te betalen. Er waren slechts drie taxibedrijven die de cheques aanvaardden, wat maakte dat gebruikers geregeld niet aan een taxi geraakten.





Een derde nieuwigheid is de invoering van een taxicharter om het imago van de sector te verbeteren. "Taximaatschappijen en - chauffeurs ondertekenen het charter alvorens hun vergunningen te bekomen. Zij engageren zich onder meer dat hun chauffeurs correct Nederlands spreken, in alle omstandigheden beleefd en hulpvaardig zijn, correcte tarieven hanteren, de kortste weg nemen en achtergelaten voorwerpen bij de politie afgeven. Een voertuigsticker maakt kenbaar dat een taximaatschappij het charter aanvaardt", legt Den Roover uit.





Het bleek niet gemakkelijk om gisteren iemand te spreken te krijgen bij het dertigtal taxibedrijven en vooral bedrijfjes dat Mechelen rijk is. Er bestaat ook niet zoiets als een vereniging die de belangen van de sector behartigt. Taxichauffeur Mohamed Souguir reageert tevreden. "Soms sta ik aan het station twee à drie uur te wachten en als het dan mijn beurt is, wil de klant naar de Leopoldstraat, achter de hoek. Dat leverde 4,20 euro op." De instaptarieven mochten wat hem betreft nog hoger. "In Gent bedragen de instaptarieven 8,50 en 11 euro, maar dit is zeker een stap in de goede richting."





Ook de bijkomende taxiplaatsen aan de hotels op de Korenmarkt en aan Lamot vindt Souguir een goede zaak. "Nu staan gasten er soms een halfuur te wachten op een taxi."





"Te laag"

Jan D'hooghe had op hogere tarieven gehoopt. "Mechelen telt allemaal kleine taxibedrijfjes omdat de tarieven te laag zijn om personeel aan te werven. Dat blijft ook met de nieuwe regeling zo. Het blijft aanzetten tot zwartwerk, al zijn de tarieven in andere steden meestal niet hoger. Het maakt dat taxibedrijven niet 24 uur op 24 uur beschikbaar kunnen zijn, wat sommige klanten blijkbaar wel verwachten."