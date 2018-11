Taxichauffeur test positief op cannabis

tijdens eerste werkdag TVDZM

26 november 2018

16u00 0 Mechelen Een taxichauffeur is afgelopen weekend tegen de lamp gelopen bij een alcohol- en drugscontrole van politie. Hij testte positief op het gebruik van cannabis. Het was naar verluidt zijn eerste werkdag. In totaal werden er 1.186 autobestuurders gecontroleerd, 36 testten positief.

De politie van Mechelen-Willebroek merkte de taxichauffeur op aan het grote station van Mechelen. Hij negeerde een verkeersbord en reed in de verkeerde richting. Zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken voor vijftien dagen. Binnenkort zal hij voor de politierechter in Mechelen moeten verschijnen. Hij riskeert een bijkomend rijverbod en een geldboete die kan oplopen tot 3.000 euro.

In totaal moesten nog twaalf anderen hun rijbewijs inleveren voor vijftien dagen. Drie bestuurders waren onder invloed van drugs en alcohol, twee andere testten positief op cannabis of cocaïne. Zeven bestuurders tot slot hadden te veel gedronken. “Eén bestuurder veroorzaakte een ongeval met stoffelijke schade in de Eikestraat. In een poging om een bestraffing te ontlopen, beweerde hij dat zijn vrouw achter het stuur zat. Maar dat kon niet gelet op de manier waarop de autostoel was afgesteld. De vrouw zou nooit tot bij de pedalen geraakt zijn”, luidt het bij de politie.

Geen rijbewijs

De politie merkte op het op- en afrittencomplex ook een auto op die een controle probeerde te ontlopen. “De bestuurder remde, dimde de lichten en maakte rechtsomkeer op de A12”, aldus de politie. “Uiteindelijk konden we hem staande houden. Toen bleek dat de bestuurder, een 18-jarige, niet eens over een rijbewijs beschikte.” De wagen die de tiener gebruikte, was de wagen van zijn oma. Ook zij zal nu wellicht een proces-verbaal krijgen omdat ze haar wagen uitleende aan iemand die geen rijbewijs heeft. Na de vaststelling bleek dat de tiener ook zijn grootmoeder had voorgelogen.

Tot slot werden er nog zeven rijbewijzen ingetrokken voor zes uur en twaalf rijbewijzen voor drie uur.