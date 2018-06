Taxichauffeur onder invloed van cocaïne met klant op achterbank 19 juni 2018

02u48 0 Mechelen Bij een alcohol- en drugscontrole van de politiezone Mechelen-Willebroek heeft de politie afgelopen weekend het rijbewijs van een taxichauffeur ingetrokken.

De taxichauffeur reed onder invloed van cocaïne en vervoerde op dat moment zelfs een klant. Voor de klant in kwestie moest er een andere taxi gebeld worden. De taxichauffeur riskeert binnenkort een bijkomend rijverbod en een geldboete die kan oplopen tot 3.000 euro. Tijdens diezelfde controle-actie werden er nog acht andere taxichauffeurs gecontroleerd. Zij bleken niet onder invloed van drugs of alcohol te rijden. Naast het rijbewijs van de ene taxichauffeur heeft de politie nog dertien andere rijbewijzen ingetrokken. Negen bestuurders reden onder invloed van drugs, twee autobestuurders hadden naast drugs ook nog eens alcohol in hun bloed. Tot slot hadden twee autobestuurders respectievelijk 1,9 en 2,1 promille alcohol in hun bloed, ver over de limiet van 0,5 promille. De politie controleerde in totaal liefst 1.207 personen. Vijftien bestuurders moesten hun rijbewijs voor zes uur afgeven, negentien anderen moesten dat voor drie uur doen. (TVDZM)