Tatto Feedom schenkt 'living' voor honden aan Dierenbescherming 17 april 2018

Dierenbescherming Mechelen en Tattoo Freedom stelden op zondag twee lounges voor honden voor. De chalets werden ingericht als een huiskamer, waardoor asielhonden hun 'huiselijke manieren' kunnen onderhouden.

Op 18 februari deden Marc Willems en Eddy Verpuylt een tattoo-marathon van 24 uur. Met de opbrengst van de actie, 3.850 euro, werden twee houten chalets gekocht, die de voorbije zondagen gedemonteerd, geschilderd en ingericht werden. De chalets werden op zondag geschonken aan Dierenbescherming Mechelen.





Relaxruimtes

"De inspiratie voor dit project komt van de Amerikaanse en wereldwijd bekende gedragstherapeute Sue Sternberg, en is volgens ons een uniek pilootproject in Vlaanderen. Wij hebben de twee ruimtes ondertussen omgedoopt tot onze 'adoptie-holodecks', je kan het ook een relaxruimtes of hondenlounges noemen", zegt Sabine Slaets van de Mechelse Dierenbescherming.





"De lounges zijn een private ruimte om de dagelijkse stress en overstimulatie van de kennels weg te nemen. Vrijwilligers kunnen er naar believen knuffelen en quality time geven aan hun geliefde asielhond. Voor een oudere hond die jaren bij één eigenaar heeft gewoond en nu naar een asielomgeving moet, is zo'n ruimte een groot voordeel", zegt Sabine Salets. "De twee ruimtes zijn ook ideaal om het gedrag van de honden te observeren. Potentiële nieuwe baasjes kunnen er ook in alle rust kennismaken met een asielhond."





(AVH)