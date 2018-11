Tatoeëerders zetten rode neus op Wannes Vansina

07 november 2018

14u16 26 Mechelen Marc Willems (55) en Eddy Verpulyt (50) van het Mechelse tatoeagesalon Tattoo Freedom organiseren op 18 november ‘Tattoos MET EEN HART’. Twaalf uur lang versieren ze lichamen ten voordele van Rode Neuzen Dag.

Tot voor kort kende zaakvoerder Willems Rode Neuzen Dag nauwelijks.

“Ik was op de computer bezig en de tv stond op. 'Om de vijf botten’ hoorde ik spreken over Rode Neuzen Dag, een onnozele naam die mij deed denken aan een jeneverkraam. Het begon storend te werken en ik ben dan gaan opzoeken wat het juist inhield. Ik vond het wel tof”, doet Willems het verhaal.

Rode Neuzen Dag zamelt geld in om jongeren met psychische problemen te helpen.

“Ik heb op Facebook contact met 2.000 mensen en soms lijkt het wel alsof de hele jeugd met een depressie zit. Ze maken zich soms te druk over onnozelheden, terwijl we het doorgaans toch goed hebben. Komen ze in mijn salon dan praat ik daarop in, als tatoeëerder ben je soms ook een beetje psychiater. Maar jongeren met problemen moeten professioneel worden geholpen. Al besef ik dat onze actie ook maar een druppel in een emmer water zal zijn.”

Hij hoopt dat de tatoeages samen met vrije giften zo’n 2.000 euro zullen opleveren voor Rode Neuzen Dag. Willems kan dat wat inschatten want Tattoo Freedom, dat intussen 21 jaar bestaat, heeft een traditie van goede doelacties, vaak voor dierenwelzijn.

“Als je het goed hebt, moet je af en toe eens iets doen voor een goed doel. Als je zelf gelukkig bent, kan het geen kwaad om de poten uit de mouwen te steken voor iemand die het minder goed heeft. 12 uur werken is voor ons ook geen straf. Tatoeëren is ons leven en hobby.”

Meer info en inschrijvingen via de Facebookpagina van Tattoo Freedom.