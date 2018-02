Tatoeagemarathon brengt 3.850 euro op voor dierenbescherming 19 februari 2018

02u37 0

Tatoeëerders Marc Willems en Eddy Verpuylt hebben dit weekend maar liefst 23 uur en 30 minuten lang tatoeages gezet in Freedom Tattoo. De tatoeagemarathon bracht 3.850 euro op voor Dierenbescherming Mechelen, dat het geld zal spenderen aan hondenchalets. "Alles samen hebben we zo'n 22 tatoeages gezet, meestal grote stuks. Vermoeiend? Niet echt. Bij onze vorige marathonsessie in 2016 waren niet alle uren volgeboekt, en moesten we af en toe wachten. Nu zijn we van zaterdag 9 uur tot zondag half 8 volop bezig geweest en sloeg de vermoeidheid niet zo hard toe. Zo meteen gaan we samen een koffietje drinken om de marathon door te spoelen", legt Marc uit. Naast de tatoeagemarathon werden er ook verzoeknummers gespeeld door Gabe Moretti en kleine spulletjes verkocht. "We zijn dierenvrienden en daarom was de keuze voor Dierenbescherming Mechelen logisch. De hondenchalets zijn nagebouwde woonruimtes voor de dieren in het asiel. Op die manier kunnen ze wennen aan het leven bij een gezin. Hoogstwaarschijnlijk volgt er volgend jaar een nieuwe actie voor het goede doel. Of dat opnieuw een marathon zal zijn, weten we nog niet." (AVH)