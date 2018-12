Taser op zak: parket vraagt zes maanden cel TVDZM

07 december 2018

Moussa B.H. (39) uit Boortmeerbeek riskeert een celstraf van zes maanden en een geldboete van 200 euro. De man uit Boortmeerbeek stond terecht voor het bezit van een taser. “Een verboden wapen dat hij op zak had en werd aangetroffen toen de politie moest ingrijpen bij een incident op de Wollemarkt .” De feiten werden niet betwist. Op zitting verklaarde de man dat het om een vriendendienst ging. “Ik had de taser op zak voor een vriendin. Zij was al een paar keer het slachtoffer geworden van een inbraak”, aldus B.H. De dertiger beschikt al over een bijzonder zwaar strafblad. Door deze feiten belandde hij overigens in de cel omdat hij zijn voorwaarden had geschonden. De Vlaams-Brabander vroeg een milde straf. Vonnis op 2 januari.