Tante (63) deelt rake klappen uit aan nichtje 22 juni 2018

Een 63-jarige vrouw uit Mechelen stond gisteren terecht voor het slaan van haar nicht. Ze trok ook aan haar haren. De feiten kaderden volgens het parket binnen een emotioneel geladen context. "De vader van beklaagde was palliatief en de familie kwam bij elkaar. Aan de nicht werd gevraagd om weg te blijven, maar ze kwam toch opdagen. Toen de beklaagde haar wou wegsturen, ontaarde de situatie", vertelde openbaar aanklager Lieselotte Claessens. De nicht raakte bij de feiten ernstig gewond. Ze was zes weken werkonbekwaam en kwam gisteren een schadevergoeding vragen. De zaak kwam normaal gezien niet voor het gerecht omdat de tante instemde in een bemiddelingsproces. Alleen sprong dat af nadat het slachtoffer de zaak toch door een rechter behandeld wou zien. Het parket hield rekening met het feit dat de vrouw al een cursus agressiebeheersing had gevolgd. Het vorderde een probatie-opschorting. De verdediging voegde enkel toe dat de tante en haar nicht al enige tijd in onmin leefden. Dit omdat die laatste een lening niet had terugbetaald. Het slachtoffer kon zich wel vinden in de gevorderd straf. Vonnis in de zaak op 8 augustus. (TVDZM)