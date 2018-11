Tankwagen verspert rijbaan, bestuurder geen rijbewijs TVDZM

22 november 2018

14u00 0 Mechelen De politiezone Mechelen-Willebroek heeft de eigenaar van een tankwagen in totaal beboet tot een geldboete van 3.930 euro. De tankwagen versperde de baan in De Langhestraat. De trucker bleek geen geldig rijbewijs te hebben.

De tankwagen werd opgemerkt omstreeks 14.45 uur door een patrouilleploeg van de politiezone. “De wagen had tijdens het uitvoeren van de werken zich zodanig opgesteld dat al het verkeer achter hem geen vrije doorgang meer had”, vertelt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande. “Dit voor hinder voor onder meer de hulpdiensten.” De trucker werd gevraagd om de tankwagen te verzetten. Iets wat hij ook deed maar later zou de politie tal van tekortkomingen aantreffen. “De veertigjarige chauffeur heeft geen geldig rijbewijs en zijn medische schifting was ruim een jaar verlopen. Hij was ook niet in het bezit van een bestuurderskaart en had geen tachograaf”, klinkt het nog bij Van de Sande. Verder had de man ook geen vergunning om te rijden in de binnenstad en bleek de technische keuring te zijn vervallen. Ook hiervoor kreeg de veertiger nog geldboetes opgelegd. Alle boetes bij elkaar kwam de politie uit bij een totaalbedrag van 3.930 euro. “De vrachtwagen werd voorlopig geïmmobiliseerd”, besluit Van de Sande.