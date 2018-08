TAM-TAM krijgt toelage van stad 09 augustus 2018

TAM-TAM krijgt van Stad Mechelen een toelage van 400 euro, met als doel de kennis van het Nederlands bij anderstalige vrouwen te verhogen. TAM-TAM staat voor 'Taal Activiteiten Mechelen', en is al meer dan 10 jaar actief in de Dijlestad. De organisatie van vrijwilligers helpt al die tijd anderstalige vrouwen bij het verwerven of verbeteren van het Nederlands. Elke week -behalve tijdens schoolvakanties- verzorgt TAM-TAM in de lokalen van ROJM aan de Battelsesteenweg twee activiteiten: 'Taalwerk' op woensdagvoormiddag en 'Taalbad' op donderdagvoormiddag."Taalwerk is een activiteit in niveaugroepjes, bedoeld om het Nederlands te leren of te oefenen, zowel lezen, schrijven, spreken als luisteren. Taalbad is bedoeld om het praten te oefenen en de spreekangst te overwinnen. Er wordt gepraat in groepjes over onderwerpen zoals gezondheid, winkelen, voeding, eenvoudige actualiteit, ... Soms gaan de deelneemsters ook op verkenning in Mechelen", zegt schepen van Diversiteit en Integratie Marc Hendrickx (N-VA). "Vanuit stad Mechelen geven we de werking een krediet van 400 euro voor de periode van 1 september tot en met 31 december 2018. Het geld zal gebruikt worden voor de aankoop van didactisch materiaal, vormingen voor de vrijwilligers en activiteiten met de doelgroep. Wij vinden dat het verhogen van de kennis van de Nederlandse taal onontbeerlijk is voor een integratie in onze Mechelse samenleving."





