Talententickets vallen deze week in de bus 21 maart 2018

Bij de Mechelse gezinnen met kinderen vallen deze week Talententickets ter waarde van 50 euro in de brievenbus. Ze kunnen deze gebruiken om een deel van het lidgeld, abonnement, meerdaagse activiteiten en kampen te betalen bij één van de deelnemende sport,- cultuur,- en jeugdverenigingen in de stad. "Voor sommige kinderen en jongeren is het lidgeld een drempel om zich aan te sluiten. Met de Talententickets proberen we deze weg te nemen", zegt schepen van Jeugd Greet Geypen (Open Vld). In 2017 werden er 35.196 Talententickets verstuurd naar 11.732 kinderen. Net niet de helft werd gebruikt, al kan dit nog oplopen want ze zijn geldig tot eind maart. "Elk jaar worden er meer Talententickets gebruikt. Goed nieuws voor onze kinderen en jongeren en ook voor het Mechelse verenigingsleven."





(WVK)