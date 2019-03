Talententickets mogelijk laatste keer verstuurd in huidige vorm Wannes Vansina

01 maart 2019

15u03 0

Alle Mechelse kinderen tussen 5 en 15 jaar mogen opnieuw talentencheques in hun bus verwachten ter waarde van 50 euro. Daarmee kunnen ze het lidgeld betalen van bijvoorbeeld de jeugdbeweging, kunstacademie of sportclub. “Met de talentencheques trachten we de drempel te verlagen om deel te nemen aan het verenigingsleven en kinderen en jongeren op die manier aan te zetten tot het uitbouwen van een hobby en of sport”, zegt Sport- en Jeugdschepen Abdrahman Labsir (Open Vld). Van de 35.862 talententickets die vorig jaar werden verstuurd naar 11.954 kinderen, werd overigens net niet de helft van de cheques ook effectief gebruikt, al noteert de stad wel een stijging van 17% ten opzichte van 2014. Vooral voor sportclubs zijn ze populair. In de toekomst is het de bedoeling dat de talententickets worden geïntegreerd in de (digitale) UiTPAS. De stad voorziet dit jaar 250.000 euro.