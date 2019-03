Tal van BV’s maken van KOMOK-benefiet “fantastisch succes” Wannes Vansina

Het benefietevenement in Arenal in Mechelen Zuid ten voordele van KOMOK is uitgedraaid op een groot succes. Zowel het padel- als soccer5-tornooi waren uitverkocht, tal van BV’s toonden zich van hun beste en sportiefste kant. Onder meer Niels Destadsbader, Guga Baúl, Imke Courtois, Olivier Deschacht, Miguel Wiels en Yves Vanderbaeche leverden een bijdrage aan een geslaagd evenement. Met de tornooien werd geld ingezameld voor KOMOK, het initiatief ten voordele van kinderen met kanker van Davino Verhulst en Christophe Stienlet. “Het is volle bak. Fantastisch”, lacht Verhulst. De opbrengst is nog niet gekend.