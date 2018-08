Tachtiger in scootmobiel aangereden 04 augustus 2018

02u38 0

In de Hendrik Consciencestraat is een oudere man lichtgewond geraakt bij een verkeersongeval. Het 83-jarige slachtoffer was aan het rijden met zijn scootmobiel toen hij werd aangereden door een personenwagen. Het slachtoffer werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. (TVDZM)