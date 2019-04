Tablet gestolen in handelszaak TVDZM

02 april 2019

12u50

Een inbreker heeft ingebroken in een handelszaak in de Stationsstraat. De dief ging ervandoor met een tablet en een geldsom. Volgens de politie van Mechelen-Willebroek werd de deur van de zaak geforceerd. De politie is een onderzoek opgestart.